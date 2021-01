Совет законодателей не поддержал законопроект Курултая Башкирии о домах престарелых

Совет законодателей РФ при Федеральном собрании не поддержал законопроект республиканского парламента о лицензировании домов престарелых.

Отметим, что особенно остро данный вопрос встал после пожара в пансионате для пенсионеров Абзелиловском районе, где погибли 11 постояльцев. Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал о мнении экспертов по поводу законодательной инициативы. По их мнению, деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована, а введение лицензирования увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей. Это в свою очередь, как утверждают эксперты, может привести к сокращению числа частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса. Все изложенные в заключении доводы мы внимательно изучим и выйдем к федеральным законодателям с новыми предложениями, заявил Толкачев. Напомним, пожар в доме престарелых стал не единственным толчком к созданию законопроекта. Ранее в пансионате «Моя семья» в Уфе также был выявлен ряд нарушений.

