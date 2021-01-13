Совет законодателей не поддержал законопроект Курултая Башкирии о домах престарелых

Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал о мнении экспертов по поводу законодательной инициативы. По их мнению, деятельность в этой сфере в достаточной мере урегулирована, а введение лицензирования увеличит административную и финансовую нагрузку на предпринимателей. Это в свою очередь, как утверждают эксперты, может привести к сокращению числа частных домов престарелых и развитию теневого бизнеса.