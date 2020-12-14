Суд Башкирии отложил слушание дела об изнасиловании дознавательницы

Суд Башкирии отложил слушание дела об изнасиловании дознавательницы

Вчера, 14:26ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Верховный суд Башкирии отложил слушание по делу об изнасиловании 23-летней сотрудницы полиции из Уфы.

Заседание назначено на 18 января 2021 года. Тогда суд начнёт пересмотр дела об изнасловании дознавательницы тремя коллегами. Как пояснили Mkset в объединенной пресс-службе судов, дело отложено по процессуальным основаниям.

Напомним, перед судом вновь предстанут три бывших полицейских Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук, которые, по версии следствия, изнасиловали дознавательницу в ночь на 30 октября 2018 года. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к семи годам лишения свобода, а Яромчука — к шести годам. Суд также обязал их выплатить три миллиона рублей потерпевшей. В июне 2020 года первые были оправданы, а срок заключения Павла Яромчука сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат, а также прокуратура не согласились с решением суда, поэтому направили кассационную жалобу. 10 ноября Самарский суд отменил оправдательный приговор Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, а Павла Яромчука отправили из СИЗО под домашний арест до следующего судебного заседания, которое должно было состояться сегодня, 14 декабря.

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