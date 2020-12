Верховный суд Башкирии вновь рассмотрит дело об изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии назначил дату рассмотрения дела об изнасиловании дознавательницы из Уфы. Заседание запланировано на 14 декабря в 10:00. Об этом Mkset сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Напомним, по версии следствия, трое полицейских изнасиловали свою 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы вынес решение по данному делу. Салават Галиев и Эдуард Матвеев были приговорены к семи годам лишения свободы, а Павел Яромчук — к шести годам. Суд также обязал выплатить три миллиона рублей. В июне 2020 года Галиев и Матвеев были оправданы, а срок Яромчука сократили до четырёх лет. Не согласившись с решением, потерпевшая и её адвокат подали кассационную жалобу на 18 листах. 10 ноября суд в Самаре отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела. Через неделю Павла Яромчука отпустили из СИЗО домой до следующего судебного заседания.

