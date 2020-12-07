Верховный суд Башкирии вновь рассмотрит дело об изнасиловании дознавательницы

В июне 2020 года Галиев и Матвеев были оправданы, а срок Яромчука сократили до четырёх лет. Не согласившись с решением, потерпевшая и её адвокат подали кассационную жалобу на 18 листах. 10 ноября суд в Самаре отменил оправдательный приговор двум фигурантам дела. Через неделю Павла Яромчука отпустили из СИЗО домой до следующего судебного заседания.