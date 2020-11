Накануне вечером в Баймакском районе произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

Известно, что 48-летний водитель из Оренбургской области ехал в сторону города Орск на машине марки «ВАЗ-21099». По неизвестным причинам мужчина не справился с управлением и слетел в кювет, перевернув машину. В результате аварии водитель и трое его пассажиров, мужчины 31, 61 и 39 лет, госпитализированы.

