«У обоих свои семьи»: в Башкирии молодая пара погибла в аварии на ночном свидании

Родственники погибших сообщили Mkset, что 22-летний Александр и 19-летняя Софья (имена изменены, - прим.ред.) не были официальной парой. По словам близких погибших, у них обоих были свои семьи. Парень и девушка родом из Иглинского района, правда, из разных сёл. Некоторые из близких людей погибших подозревают, что молодые люди состояли в романтических отношениях и в роковую ночь были на свидании. Однако официальная версия гласит, что молодые люди ехали по делам в банк.