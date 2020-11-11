«У обоих свои семьи»: в Башкирии молодая пара погибла в аварии на ночном свидании

«У обоих свои семьи»: в Башкирии молодая пара погибла в аварии на ночном свидании

Вчера, 20:42ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: vk.com
Сегодня ночью в Иглинском районе в жуткой аварии скончались двое молодых людей. 22-летний парень и 19-летняя девушка разбились в легковушке марки «Рено-Меган» после столкновения с фурой.

По словам очевидцев, машина была в настолько раскореженном состоянии, что тела молодых людей пришлось вытаскивать спасателям. 24-летний водитель фуры, перевозивший куриные яйца в коробках из Екатеринбурга в Сочи, не пострадал.

Родственники погибших сообщили Mkset, что 22-летний Александр и 19-летняя Софья (имена изменены, - прим.ред.) не были официальной парой. По словам близких погибших, у них обоих были свои семьи. Парень и девушка родом из Иглинского района, правда, из разных сёл. Некоторые из близких людей погибших подозревают, что молодые люди состояли в романтических отношениях и в роковую ночь были на свидании. Однако официальная версия гласит, что молодые люди ехали по делам в банк.

Как выяснил Mkset, дома погибшего Александра ждала жена, которая сейчас находится на восьмом месяце беременности. Она не знала о том, что её муж общается с другими девушками, - для нее эта новость была неожиданной.

— Мы с ним не так давно поругались, какое-то время не общались. Я не знала ничего. Он был хороший человек. Это стало для нас большой потерей. Похороны пройдут в пятницу, скоро его должны привезти домой, рассказывает супруга Александра.

Со слов других родственников молодого человека, Александр не так давно вернулся из армии, служил в спецназе. Парень работал в Уфе сотрудником полиции, но не был идеальным человеком и имел вредные привычки.

— Он часто пил, любил гонять и драться, уверяет собеседник, хорошо знавший погибшего.

Photo:vk.com

Что касается второй жертвы аварии, его спутницы Софьи, то девушка была молодой мамой. На своей странице в соцсетях Софья часто размещала фотографии своего малыша, показывая, как сильно его любит. Её похороны состоятся также в родном селе уже на этой неделе.

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