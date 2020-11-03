Три многоквартирных дома в Уфе остались без холодной воды из-за аварии

Три многоквартирных дома в Уфе остались без холодной воды из-за аварии

Вчера, 14:16ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В микрорайоне Молодёжном в Уфе прорвало водопровод. Об этом сообщает ГУП «Уфаводоканал».

По данным предприятия, утечка произошла на транзитной линии у дома № 9 по улице Николая Дмитриева. В данное время на месте аварии работает бригада. Кроме того, без холодного водоснабжения остались три многоквартирных дома — № 7/1, № 9 и № 11 на улице Николая Дмитриева.

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы и. о. гендиректора «Уфаводоканал» Артём Чакиров доложил о готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов. По его словам, выполнена замена и санация 6,9 километров водопроводных и 2,3 километров канализационных сетей. План по капремонту сооружений и оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на текущий момент выполнен полностью.

Related news:
водоснабжениеБашкирияводоканалжилые дома
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы