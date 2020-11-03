Три многоквартирных дома в Уфе остались без холодной воды из-за аварии

Напомним, на сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы и. о. гендиректора «Уфаводоканал» Артём Чакиров доложил о готовности объектов к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов. По его словам, выполнена замена и санация 6,9 километров водопроводных и 2,3 километров канализационных сетей. План по капремонту сооружений и оборудования в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на текущий момент выполнен полностью.