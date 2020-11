В Башкирии в городе Белорецк сотрудники МЧС ликвидируют аварию на водопроводе. Сейчас в 176 многоквартирных домах и 14 учреждениях отсутствует отопление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Аварию предположительно ликвидируют к шести утра следующего дня. Сейчас проводится обход по квартирам. В учреждениях установили электрические обогреватели. Для местных жителей были развернуты два пункта для временного проживания на 1600 человек. Людей готовы разместить в городской гимназии и местном дворце культуры.

