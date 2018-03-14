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Погода в Башкирии приготовила сюрпризы – от морозов до слякоти
Сюжеты:
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Погода в Башкирии приготовила сюрпризы – от морозов до слякоти

Сегодня, 08:50ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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