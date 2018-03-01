В Башкирии ударят лютые морозы -35°C

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Стужа продержится еще несколько дней.
Сегодня, 1 марта, ближе к вечеру и ночи ожидается понижение температуры. Осадков не ожидается. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Ветер будет северным и северо-западным умеренным. Днем температура воздуха составит -10-15°C. Ночью -22-27 °C, местами -30-35°C.
Сейчас в Уфе -19°C. Давление 756 мм рт. ст.
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