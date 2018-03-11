В начале недели в Башкирии ожидаются сильные морозы

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Календарная весна наступила, но пока радоваться рановато: в начале следующей недели синоптики прогнозируют сильные морозы.
12 марта ожидается переменная облачность. Осадков можно не бояться – только в Зауралье выпадет небольшой снег.
Температура воздуха ночью снизится до -18,-23°, местами до -27,-32°. Днем -10,-15°, местами -1,-6°.
На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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