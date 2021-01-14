Премьер-министр Башкирии подарил мальчику из Уфы новый сноуборд

Премьер-министр Башкирии подарил мальчику из Уфы новый сноуборд

Вчера, 09:40ОбществоКарина МамаеваPhoto: Правительство РБ
В Башкирии продолжается реализация акции «Ёлка желаний». Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подарил 17-летнему мальчику из Уфы сноуборд и ботинки к нему.

Подросток Рамиль Гирфанов учится в коррекционной школе и уже не первый год занимается сноубордингом. Он рассказал, что готовится к соревнованиям. Ближайшие пройдут уже через месяц в столице Татарстана.

Напомним, старт акции дал глава Башкирии Радий Хабиров. После к «Ёлке желаний» присоединились другие чиновники. Отметим, в акции «Ёлка желаний» принимают участие люди с ОВЗ; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; также дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы