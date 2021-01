Премьер-министр Башкирии подарил мальчику из Уфы новый сноуборд

В Башкирии продолжается реализация акции «Ёлка желаний». Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подарил 17-летнему мальчику из Уфы сноуборд и ботинки к нему.

Подросток Рамиль Гирфанов учится в коррекционной школе и уже не первый год занимается сноубордингом. Он рассказал, что готовится к соревнованиям. Ближайшие пройдут уже через месяц в столице Татарстана. Напомним, старт акции дал глава Башкирии Радий Хабиров. После к «Ёлке желаний» присоединились другие чиновники. Отметим, в акции «Ёлка желаний» принимают участие люди с ОВЗ; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; также дети от 3 до 17 лет и пожилые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

