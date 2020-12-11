«Пик кризиса миновали»: Андрей Назаров о третьем пакете мер поддержки бизнесу

«Пик кризиса миновали»: Андрей Назаров о третьем пакете мер поддержки бизнесу

Вчера, 11:54ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
Власти республики заканчивают разработку третьего пакета мер кризисной поддержки субъектам бизнеса. Его планируют принять до конца 2020 года. Об этом на встрече с журналистами заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

— Не прогнозируем массовый отток из бизнеса людей. Не прогнозирует закрытие большого количества предприятий. Я думаю, пик кризиса мы миновали с минимальными потерями, отметил Назаров.

По словам премьер-министра Башкирии, в третий пакет мер поддержки изначально планировалось вложить 18 миллиардов рублей. Однако, исходя из корректировки мер поддержки и возможностей бюджета республики сумма будет значительно меньше.

Также Андрей Назаров напомнил, что в первые два пакета мер поддержки было заложено 30 миллиардов рублей. Они были признаны лучшими в Российской Федерации.

— Два пакета, которые были приняты в текущем году, играли роль удерживания экономики от сильного падения. Результаты и статистика, которую мы имеем на сегодняшний день говорят о том, то мы ситуацию смягчили. Падение в Башкирии произошло меньше, чем в России. На 3,3% в среднем по республике, а в России – 3,9%,отметил Назаров.

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