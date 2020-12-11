«Пик кризиса миновали»: Андрей Назаров о третьем пакете мер поддержки бизнесу

— Два пакета, которые были приняты в текущем году, играли роль удерживания экономики от сильного падения. Результаты и статистика, которую мы имеем на сегодняшний день говорят о том, то мы ситуацию смягчили. Падение в Башкирии произошло меньше, чем в России. На 3,3% в среднем по республике, а в России – 3,9%,отметил Назаров.