Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, как преобразится Уфа к 450-летию

Сейчас власти Башкирии планируют получить поддержку федерального центра, чтобы преобразить Уфу к 450-летию и продолжить борьбу с ковидом.
По словам Андрея Назарова, в будущем году в Уфе будут реконструированы важные социальные объекты. Среди них здание госцирка, театра кукол и русского драматического театра. Помимо этого, будут с нуля построены еще несколько объектов.
— Собираемся построить несколько новых объектов - в частности, филармонию и универсальный стадион, способный принимать мероприятия международного уровня. Ещё мы планируем обустроим в современном стиле парки и скверы, благоустроить набережную Уфы, — отметил Назаров.