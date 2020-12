Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал, как преобразится Уфа к 450-летию

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подвел финансовые итоги 2020 года. Он отметил, что около 12 миллиардов рублей в Башкирии были потрачены на борьбу с коронавирусом. При этом из-за кризиса доходы в бюджет снизились на 15%.

Сейчас власти Башкирии планируют получить поддержку федерального центра, чтобы преобразить Уфу к 450-летию и продолжить борьбу с ковидом. По словам Андрея Назарова, в будущем году в Уфе будут реконструированы важные социальные объекты. Среди них здание госцирка, театра кукол и русского драматического театра. Помимо этого, будут с нуля построены еще несколько объектов. — Собираемся построить несколько новых объектов - в частности, филармонию и универсальный стадион, способный принимать мероприятия международного уровня. Ещё мы планируем обустроим в современном стиле парки и скверы, благоустроить набережную Уфы, — отметил Назаров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter