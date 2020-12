Плюс 151, минус 3. Стопкоронавирус дал свежие данные о Covid-19 в Башкирии

Число новых носителей коронавируса в Башкирии продолжает расти

Сегодня, 13 декабря, федеральный портал Стопкоронавирус.рф опубликовал свежие данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Башкирии. По данным портала, за минувшие сутки количество новых пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в Башкирии увеличилось на 151. Для сравнения – вчера этот показатель составил 153 человека. Таким образом общее число жителей республики, зараженных новой коронавирусной инфекцией за весь период, начиная с марта текущего года, достигло 16 163 человек. Выписали за сутки 24 пациента, справившихся с этим тяжким недугом. Общее число выздоровевших после инфицирования Cоvid-19 достигло 13 042 человек. К сожалению, поступила информация о новых трех смертельных случаях у пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Вчера эта печальная статистика также пополнилась тремя случаями. Общее число погибших, у которых был подтвержден данный диагноз, по ситуации на сегодня составляет 103. За эти же сутки в России было выявлено 28 080 случаев заражения Covid-19, из них 5 494 (19,6%) человек - это пациенты с бессимптомным течением болезни из числа тех, кто контактировал с зараженными. В целом по стране на сегодня зарегистрировано 2 653 928 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 106 235. За последние сутки по стране было зафиксирвано 488 случая гибели людей с подтвержденным Covid-19. Общее число погибших с таким диагнозом за все время пандемии в России - 46 941. Более уточненную информацию позднее должен предоставить минздрав Башкирии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter