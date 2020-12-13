Плюс 151, минус 3. Стопкоронавирус дал свежие данные о Covid-19 в Башкирии

Плюс 151, минус 3. Стопкоронавирус дал свежие данные о Covid-19 в Башкирии

Вчера, 13:42ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Число новых носителей коронавируса в Башкирии продолжает расти

Сегодня, 13 декабря, федеральный портал Стопкоронавирус.рф опубликовал свежие данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Башкирии.

По данным портала, за минувшие сутки количество новых пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом в Башкирии увеличилось на 151. Для сравнения – вчера этот показатель составил 153 человека. Таким образом общее число жителей республики, зараженных новой коронавирусной инфекцией за весь период, начиная с марта текущего года, достигло 16 163 человек.

Выписали за сутки 24 пациента, справившихся с этим тяжким недугом. Общее число выздоровевших после инфицирования Cоvid-19 достигло 13 042 человек.

К сожалению, поступила информация о новых трех смертельных случаях у пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом. Вчера эта печальная статистика также пополнилась тремя случаями. Общее число погибших, у которых был подтвержден данный диагноз, по ситуации на сегодня составляет 103.

За эти же сутки в России было выявлено 28 080 случаев заражения Covid-19, из них 5 494 (19,6%) человек - это пациенты с бессимптомным течением болезни из числа тех, кто контактировал с зараженными.

В целом по стране на сегодня зарегистрировано 2 653 928 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 106 235.

За последние сутки по стране было зафиксирвано 488 случая гибели людей с подтвержденным Covid-19. Общее число погибших с таким диагнозом за все время пандемии в России - 46 941.

Более уточненную информацию позднее должен предоставить минздрав Башкирии.

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