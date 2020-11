Четверо участников конфликта в Кармаскалах намерены защитить свои права. По их словам, они не оказывали сотрудникам полиции сопротивления. Их избили просто так. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на юриста башкирского отделения «Комитета против пыток» Дениса Исхакова.

Тем временем прокуратура Башкирии начала проверку действий, организованных полицией после того, как граждане сообщили в задержании людей и о нанесенных им телесных повреждениях. Напомним, 8 ноября, Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрел дела о административных правонарушениях, которые совершили 19 человек из различных районов Башкирии. Суд признал участников событий в Кармаскалах виновными за оказание неповиновения сотрудникам полиции.

