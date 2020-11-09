19 жителей Башкирии арестованы за неповиновение полиции в Кармаскалах

19 жителей Башкирии арестованы за неповиновение полиции в Кармаскалах

Вчера, 14:52ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Вчера, 8 ноября, Кармаскалинский межрайонный суд рассмотрел дела о административных правонарушениях, которые совершили 19 человек из различных районов Башкирии. Суд признал участников событий в Кармаскалах виновными.

Перед судом предстали уроженцы Ишимбайского, Чишминского, Абзелиловского, Баймакского, Уфимского, Белорецкого, Бурзянского, Хайбуллинского районов, а также Сибая. Как установил суд, 7 ноября в 17-40 на пересечении улиц Чехова и Чапаева в селе Кармаскалы они оказали неповиновение сотрудникам полиции.

Суд признал вышеуказанных лиц виновными и назначил наказание в виде административного ареста, сроки определены в зависимости от степени вины — на одни, трое, пять, семь, восемь, 10 и 15 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, вечером 7 ноября в посёлке Кармаскалы прошли массовые задержания. Как рассказал бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов, конфликт произошел между жителями посёлка. В соцсетях также говорилось о межнациональном конфликте. Однако глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров опроверг данную информацию, заявив, что «межнациональных конфликтов в районе нет и не было».

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