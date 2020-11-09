19 жителей Башкирии арестованы за неповиновение полиции в Кармаскалах

Напомним, вечером 7 ноября в посёлке Кармаскалы прошли массовые задержания. Как рассказал бывший руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов, конфликт произошел между жителями посёлка. В соцсетях также говорилось о межнациональном конфликте. Однако глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров опроверг данную информацию, заявив, что «межнациональных конфликтов в районе нет и не было».