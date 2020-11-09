«Разборки» в Кармаскалах, дырки в сыре и нападение волка. Итоги дня в Башкирии

Сегодня утром прошло очередное заседание правительства РБ. Основной темой стала эпидобстановка из-за распространения коронавируса в республике. В связи с чем, уже после совещания, был опубликован изменённый указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности.
На оперативке Радий Хабиров объяснил важность принятого закона о земле, против которого, напомним, выступала общественность — собирала подписи и устраивала пикеты. Глава Башкирии поблагодарил Минземимущество за подготовку законопроекта, а депутатов — за его принятие.
Однако на совещании не обошлось и без критики. Хабиров остался недоволен работой Контрольно счётной палаты Башкирии:
Они сперва заявят что-то публично, а потом выясняется, что ничего этого нет. Я еще не видел ни одного уголовного дела, которое бы возбуждалось по результатам проверки КСП. Мне такая работа не нужна. Не вижу последствий: возврата земель, собственности, уголовных дел.
Уфимская компания дала толчок истории с «неправильными дырками в сыре». На этот раз организация направила жалобу в УФАС на Центр детского диетического питания Уфы.
В Башкирии набирает обороты ситуация в Кармаскалах, произошедшая 7 ноября. В обществе, СМИ и соцсетях продолжаются споры о природе конфликта. Тем не менее, по решению суда, 19 жителей республики проведут какое-то время под арестом.
И героическая, и страшная история произошла в деревне Азнагулово Белорецкого района. Участковый Азат Галимов застрелил волка, который напал на троих человек. У одной из пострадавших диагностировали перелом, укусы и травму глаза.
Хотелось бы закончить на позитивной ноте. Сегодня, 9 ноября, уфимец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей. Кстати, он уже не первый счастливчик. До него житель столицы Башкирии стал обладателем 132 миллионов рублей.