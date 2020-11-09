«Разборки» в Кармаскалах, дырки в сыре и нападение волка. Итоги дня в Башкирии

Они сперва заявят что-то публично, а потом выясняется, что ничего этого нет. Я еще не видел ни одного уголовного дела, которое бы возбуждалось по результатам проверки КСП. Мне такая работа не нужна. Не вижу последствий: возврата земель, собственности, уголовных дел.