Вице-премьер Башкирии Бадранов – о конфликте в Кармаскалах и призывах сжигать кресты

Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов дал интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», где высказался по поводу недавнего конфликта в Кармаскалах, деятельности запрещенной организации «Башкорт» и призывах сжигать кресты.

О конфликте в Кармаскалах Напомним, вечером 7 ноября в посёлке Кармаскалы прошли массовые задержания. Тогда, о задержаниях первыми сообщили экс-руководитель запрещённой в России организации «Башкорт» Фаиль Алсынов и телеграм-канал "КушТау on-line", назвавшие причиной некий конфликт, одной из сторон которого являются армяне. 19 жителей Башкирии арестованы за неповиновение полиции в Кармаскалах Вице-премьер правительства уверен, что там не было националистического подтекста. А в случае, если кто-то намеренно притянул в историю армянскую или любую другую этническую диаспору, правоохранительные органы с этим разберутся. — Абсолютно бытовая история. Имеющиеся материалы, которые мы наблюдали из СМИ и соцсетей и та информация, которая приходит нам по линии взаимодействия с силовыми органами, говорит о том, что это история про долговые обязательства между двумя гражданами. В этой истории каких-либо столкновений с этническими диаспорами не происходило, отметил он. Призыв Рамили Саитовой уничтожить кресты в Башкирии Напомним, 6 ноября активистку Рамилю Саитову задержали после публичных призывов сносить кресты на Урале. Также в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Ранее общественница выкладывала в сеть видео, где она не проявляла толерантность к девушкам армянского происхождения. Однако тогда её задержали лишь на 10 суток. Следком Башкирии начал проверку по итогам видео Рамили Саитовой об армянах По словам Азата Бадранова, для реакции правоохранительных органов мало просто высказываний. Более того, для принятия каких-либо решений по ним должна проводиться экспертиза. Однако в случае совершением действия после призыва сносить кресты в республике уже стало основанием для реакции правоохранительных органов. — Был призыв сжигать конкретный крест в конкретном селе. В этот же вечер после этого высказывания этот крест сгорает. Если бы не было совершено это правонарушение, также бы все вялотекуще и шло, отметил Бадранов. О деятельности запрещенной в России организация «Башкорт» Вице-премьер правительства Башкирии во время интервью объяснил, в каком контексте упоминалась запрещенная организация «Башкорт» в истории с конфликтом в Кармаскалах. — Это оперативная информация, которая поступила из правоохранительных органов о том, что члены организации «Башкорт» выехали, имели некий свой криминальный интерес во всей этой истории. И именно их профилактировали правоохранительные органы, отметил он. Власти точно не знают, сколько всего людей являются членами запрещенной организации «Башкорт». Тем не менее, по словам Азата Бадранова, основная деятельность группы происходит именно в виртуальном пространстве. Суд оставил в силе решение о признании «Башкорт» экстремистской организацией — Трансляция националистический идей – в этом их вред наибольший. И эти идеи сподвигают активистов к каким-либо действиям и акциям подобного характера. Не исключено, что в Кармаскалах руководствовались именно этими идеями. Те версия, которая была озвучена источниками из силовых ведомств. Самое страшное, когда организация подвергает сомнениям доктрину дружбы народов, подытожил чиновник.

