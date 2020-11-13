Укол зонтиком: слабые места российской вакцины от коронавируса

Стоит отметить, что в любом случае вакцину пока не стоит считать панацеей. Как считает российский вакцинолог Евгений Тимаков, на первых этапах вакцинации прививки от коронавируса не сильно изменят ситуацию. По его мнению, «Спутник-V» защитит от болезни не менее чем на 80%, а мощностей производства хватит лишь на то, чтобы снизить заболеваемость в определенных очагах — например, в больницах. Так, например, в Карелии уже прошла вакцинация медработников от коронавируса. По словам главврача второй поликлиники Петрозаводска Аркадия Рутгайзера, примерно треть привитых медработников зафиксировала у себя подъемы температуры тела до 38 градусов, которая спала после приема парацетамола.