Укол зонтиком: слабые места российской вакцины от коронавируса

Давайте поближе рассмотрим информацию из открытых источников о том, какие побочные эффекты может вызвать эта прививка и кому она не поможет.

В середине августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник-V» от НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи, третий этап тестирования сейчас находится в процессе. Вакцину зарегистрировали в конце лета, но уже проходит осень, скоро зима, а массовая вакцинация в стране все еще не началась. Для этого необходимо нарастить определенные объемы технологического оборудования для масштабного производства. Не будем забывать и про требования к объему выпуска препарата: вакцина нужна абсолютно всем, независимо от пола и возраста, а это более 146 миллионов человек. Photo: Медиахолдинг 1Mi Параллельно в мире развивается недоверие к «Спутнику-V». Западные ученые считают, что российский препарат слишком быстро получил одобрение и госрегистрацию, минуя самый долгий третий этап испытаний, который фактически проходит сейчас и включает в себя изучение ее эффективности и проверку безопасности на добровольцах. Согласно публикации в научном журнале «The Lancet», наиболее частотными побочными эффектами вакцины стали боль в месте инъекции, гипертермия, головная боль, слабость, мышечные и суставные боли, хотя у всех участников тестирования выработались антитела к коронавирусу. По словам профессора экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона Питера Опеншоу, «иммунный ответ не может быть прямо пропорционален степени защиты», поскольку выяснить это можно только в крупномасштабных испытаниях. Стоит отметить, что в любом случае вакцину пока не стоит считать панацеей. Как считает российский вакцинолог Евгений Тимаков, на первых этапах вакцинации прививки от коронавируса не сильно изменят ситуацию. По его мнению, «Спутник-V» защитит от болезни не менее чем на 80%, а мощностей производства хватит лишь на то, чтобы снизить заболеваемость в определенных очагах — например, в больницах. Так, например, в Карелии уже прошла вакцинация медработников от коронавируса. По словам главврача второй поликлиники Петрозаводска Аркадия Рутгайзера, примерно треть привитых медработников зафиксировала у себя подъемы температуры тела до 38 градусов, которая спала после приема парацетамола. Photo: Медиахолдинг 1Mi Эксперты считают, что вакцина может не подействовать на определенные категории людей. В частности, антитела к вирусу после прививки плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе, тех, кто принимает противовоспалительные препараты и у кого есть хронические заболевания. Тем не менее врачи сходятся во мнении, что многое зависит исключительно от особенностей организма.

