В Башкирии по данным Министерства здравоохранения общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составляет 12 096 человек. За минувшие сутки к общему количеству прибавилось 115 случаев заражения.

Также всего с выздоровлением выписаны 11 062 пациента. За минувшие сутки перебороли коронавирус 51 человек. За прошедший день зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Всего скончались 65 человек. Напомним, накануне в Башкирии по данным минздрава выявлено 315 случаев заболевания внебольничной пневмонией. 321 пациента выписали с выздоровлением.

