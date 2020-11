Сегодня стало известно о ещё одной жертве коронавируса.

За минувшие сутки скончался 67-летний житель Уфимского района. У мужчины были сопутствующие коронавирусу заболевания: тромбоз мезентеральных, почечных артерий, а также острый панкреатит и гипертоническая болезнь III стадия. Отметим, он стал уже 65-оё жертвой коронавируса с начала пандемии. Напомним, на сегодняшний день количество ковид-больных увеличилось на 115. Всего с начала пандемии число заболевших составило 12 096.

