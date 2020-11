За последние сутки из московских коронавирусных госпиталей выписали больше четырех тысяч двухсот пациентов.

Газета “Известия” сообщает, что за последние 24 часа из коронавирусных госпиталей ММосквы выписали больше четырех тысяч двухсот пациентов. Для подтверждения выздоровления специалисты проводили специальные исследования. Выписанным из клиник пациентам предложили стать донорами плазмы крови, в которой содержатся антитела к коронавирусной инфекции.

