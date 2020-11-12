Неприкасаемые: как долго заразен больной коронавирусом

С самого начала нужно понимать, что больше половины заболевших переносят коронавирус бессимптомно, но при этом носители инфекции могут заражать с первого дня заболевания. Добавим, что даже у тех, у кого проявляется та или иная симптоматика, в самые первые дни болезни могут не догадываться о наличии инфекции в организме. И если очевидно больных людей принято изолировать, то всех носителей инфекции со стопроцентной уверенностью вычислить невозможно. Так, согласно исследованиям, каждый больной заражает в среднем около 3,5 человек, и поэтому вирус продолжает быстро распространяться по планете.