Неприкасаемые: как долго заразен больной коронавирусом

Человек, перенесший covid-19, может заражать других в течение 10-20 дней после появления первых симптомов заболевания.

С самого начала нужно понимать, что больше половины заболевших переносят коронавирус бессимптомно, но при этом носители инфекции могут заражать с первого дня заболевания. Добавим, что даже у тех, у кого проявляется та или иная симптоматика, в самые первые дни болезни могут не догадываться о наличии инфекции в организме. И если очевидно больных людей принято изолировать, то всех носителей инфекции со стопроцентной уверенностью вычислить невозможно. Так, согласно исследованиям, каждый больной заражает в среднем около 3,5 человек, и поэтому вирус продолжает быстро распространяться по планете. Photo: Медиахолдинг 1Mi Поскольку коронавирус переносится воздушно-капельным путем, то любой проходящий мимо человек, кашлянувший в вашу сторону, представляет потенциальную опасность. Также медики утверждают, что можно заразиться, «подняв» вирус с дверных ручек или поручней в транспорте. Люди очень часто и обычно незаметно для себя трогают свое лицо, глаза, рот, а это прямой путь для проникновения инфекции. Поэтому на данный момент самый действенный способ избежать заражения — носить медицинские маски, перчатки и соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра. Поскольку covid-19 плохо изучен, медики не могут наверняка утверждать, как долго сохраняется иммунитет у переболевших. Согласно последним данным, количество антител, которое позволяет противостоять повторному заражению, остается стабильным в течение трех месяцев, они сохраняются в организме до пяти месяцев. При этом недавно россиянам заявили, что тесты на антитела к коронавирусу являются пустой тратой денег. Поэтому даже если тест на антитела оказался положительным, меры предосторожности все равно необходимо соблюдать, поскольку повторное заражение исключать нельзя — в таком случае болезнь может протекать тяжелее, чем в первый раз. При этом переболевшие ковидом жалуются на выпадение волос, повышение уровня сахара в крови, проблемы с желудком и обонянием. Кроме того, у многих появились повышенная тревожность, головокружение, панические атаки, ухудшилась память. Photo: Медиахолдинг 1Mi Эксперты, основываясь на многочисленных исследованиях, считают, что если человек переболел коронавирусной инфекцией, то он может быть заразным в течение месяца или немногим дольше. В большинстве случаев этот срок индивидуален и зависит от ряда критериев, в числе которых — тяжесть протекания болезни и функциональность иммунитета. Важно понимать, что переболевшие COVID-19 все равно продолжают быть заразными. При легком и среднем течении вирус выделяется около десяти дней с момента первого недомогания, при тяжелой форме этот период увеличивается вдвое.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter