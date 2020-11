Список безвременно ушедших врачей, медсестёр, санитакрок, лаборантов и других медицинских работников проекта «Бессмертный медполк» пополнил врач-рентгенолог РКБ имени Куватова в Уфе Равиль Мухамедрахимов.

Знакомый погибшего рассказал «Эху Москвы в Уфе», что по официальной версии Равиль Мухамедрахимов скончался от тромбоза. Однако источник издания уверен, что причиной смерти стали последствия от коронавируса. Всего в списке памяти погибших медиков числится 15 скончавшихся от Covid-19 врачей республики.

