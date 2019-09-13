В колледжах и училищах Башкирии увеличат число бюджетных мест

В ближайшие пять лет в Башкирии ожидается рост конкурса на поступление в колледжи и училища и, соответственно, появится дефицит бюджетных мест в них. Об этом на совещании в правительстве накануне рассказал ио министра образования РБ Айбулат Хажин.

По данным ведомства, в 2019 году контрольные данные поступления в ссузы пока оказались в два с лишним раза ниже числа выпускников девятых классов: 18 611 бывших девятиклассников поступили в вузы против 42 371 их общего числа.

Айбулат Хажин считает, что с учётом демографической ситуации, которая стала исправляться в лучшую сторону, стоит прибавить порядка 3 000 бюджетных мест в ссузах, в том числе 400 – по медицинскому профилю.

- Это потребует дополнительного финансирования в размере 191 млн рублей, - уточнил глава минобра в своем докладе.