На месте автотранспортного колледжа в Уфе хотят построить жилье

Накануне, 29 августа, на инвестиционном часе в администрации Уфы прозвучала довольно неожиданное предложение, касающееся судьбы автотранспортного колледжа, расположенного в начале улица Города Галле. Подробности сообщили в информационно-аналитическом управлении мэрии.

Директор Уфимского автотранспортного колледжа Антон Карташов предложила перенести свои здания в пригородную зону, а на нынешнем месте колледжа возвести жилые дома. По словам Антона Карташова, помещения и коммуникации на сегодняшний день уже порядком обветшали, ведь они строились в период с 30-х до 60-е годы прошлого века.

Но руководство колледжа решила не клянчить деньги на ремонт, а поступить иначе. Новый учебный комплекс для него построит за городом на средства частного инвестора, а на освободившихся 4 гектарах строить жилье.

Такое предложение, судя по всему, городским властям понравилось, оно будет изучено.