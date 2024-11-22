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Выпускники

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2024
Названа дата проведения допуска к ЕГЭ в Башкирии
22 ноября, 14:14
Хабиров рассказал об элите Башкирии
2 сентября, 10:36
Лучшие школы Уфы назвали эксперты
22 августа, 11:54
Уфимским школьникам вручили тысячу медалей
Торжественные церемонии выдачи аттестатов прошли во всех столичных школах, сообщили в мэрии города.
30 июня, 10:04
Как собрать ребенка на выпускной в 2024 году: советы и расчеты
11 июня, 13:27
Результаты ЕГЭ в Башкирии увеличат доход учителей
5 июня, 06:09
Глава Башкирии закружил со школьницей
Видео, на котором глава республики станцевал вальс с выпускницей, распространилось сегодня в соцсетях.
24 мая, 12:58
В Башкирии запретили торговать алкоголем на праздниках
16 мая, 10:55
2023
Стали известны даты проведения Последнего звонка в школах Башкирии
В своем телеграм-канале министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин сообщил о датах Последнего звонка и школьных выпускных в Башкирии.
26 ноября 2023, 04:31
Выпускники школ в Башкирии могут получить водительские пра вместе с аттестатом
Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал министр образования Айбулат Хажин.
27 сентября 2023, 14:27
В Башкирии пьяный девятиклассник устроил поножовщину
Подростки праздновали выпускной на озере недалеко от села Алаторка в Иглинском районе и распивали спиртные напитки, когда завязался конфликт.
23 мая 2023, 08:24
Кража памятника клещу в Уфе попала на видео
Похищение памятника клещу Валере было совершено средь бела дня выпускниками.
23 мая 2023, 06:07
Вузы Уфы: выбор будущей профессии после 11 класса
15 мая 2023, 07:58
2019
В этом году меньше половины российских выпускников собираются поступать в вузы
19 июня 2019, 06:22
В Уфе не все школы проведут выпускные на собственной территории
18 июня 2019, 05:09
2017
Как в Уфе прошли выпускные вечера
27 июня 2017, 20:24

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