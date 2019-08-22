Экс-главу Госкомторговли Башкирии могут назначить директором колледжа

Сегодня, 22 августа, стало известно, что председатель Госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова, которая написала заявление об увольнении, может занять место директора Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в администрации главы региона.

Известно, что сейчас колледж возглавляет Татьяна Христофорова. Она поделилась с журналистами информацией, что тоже слышала о возможном назначении Гузэль Асыыловой на ее место. Но до издания соответствующего распоряжения об этом говорить рано.

Гузэль Асылова данную информацию не подтвердила.

Напомним, она руководила Госкомторговли РБ с 2016 года, а до этого являлась первым заместителем председателя. Есть также информация, что новым главой Госкомторговли может стать нынешний первый заместитель руководителя ведомства Алексей Гусев.