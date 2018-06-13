Монеточка, Баста и другие выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге

28 июля в городе на Неве состоится знаковое мероприятие – Четвертый VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе соцсети ВКонтакте.

В 2017 году 350 интерактивных площадок посетили 85 тысяч человек. Ещё 1,5 миллиона пользователей стали «виртуальными» гостями фестиваля и посмотрели прямую трансляцию ВКонтакте. В этом году на VK Fest выступят Монеточка, Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize MС, Хлеб, АИГЕЛ, Зомб, Loboda, Гречка, Arty, МЫ, Чайф, Ногу свело, Диана Арбенина, Ночные снайперы и другие артисты. Хедлайнером танцевальной сцены Радио Рекорд станет Don Diablo.