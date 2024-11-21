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Хабиров через бота выйдет на «прямую линию» с Башкирией
21 ноября, 07:39
Скандал с букетами на линейку разгорелся в Башкирии
3 сентября, 06:27
Дурова освободили во Франции
28 августа, 20:03
Любимые женщины Дурова
28 августа, 19:03
Арест Павла Дурова — стала известна причина
24 августа, 21:36
В России призывают к мобилизации
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев дал ответ на вопрос, стоит ли ждать мобилизации в России и когда она может случиться.
8 августа, 11:42
Дуров в разговоре с Карлсоном: завтрак с ФБР и другие грани свободы слова
В ходе интервью Дуров рассказал о своей жизни, карьере и разработке Telegram
17 апреля, 10:25
2019
Блогер из Уфы устроил секс в прямом эфире
Эфир могли видеть все, в том числе несовершеннолетние.
6 ноября 2019, 09:45
ВКонтакте запустила музыкальные стикеры в историях
7 августа 2019, 12:55
Суд отклонил иск Лилии Чанышевой к «ВКонтакте» о неразглашении личных данных
14 марта 2019, 13:08
Соцсеть ВКонтакте запустила сервис ко Дню всех влюблённых
14 февраля 2019, 06:00
2018
Жители Башкирии задумались об удалении своих страниц из соцсети Вконтакте
22 августа 2018, 10:10
Монеточка, Баста и другие выступят на VK Fest в Санкт-Петербурге
13 июня 2018, 12:58
ВКонтакте разработали новые методы поддержки независимых авторов
13 июня 2018, 11:55
ВКонтакте всем пользователям и сообществам будет доступен редактор статей
24 января 2018, 06:46
В Башкирии женщина оштрафована за оскорбление мамы с ребенком в соцсети
22 января 2018, 07:54
2017
Вконтакте будет раздавать гранты предпринимателям
Призовой фонд составит 2,5 миллиона рублей.
12 сентября 2017, 13:10

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