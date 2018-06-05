Вконтакте поможет с организацией всероссийского субботника

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сам субботник пройдет 16 июня.
В День экологии, 5 июня, Вконтакте началась всероссийская акция #СубботникВк, которая поможет привлечь участников при помощи геолокационной рекламы. Чтобы присоединиться к акции, необходимо оставить заявку в приложении акции до 15 июня.
В социальной сети проверят все анкеты, создадут страницы мероприятий и бесплатно запустят продвижение каждого субботника на релевантную аудиторию. Автор заявки, которая пройдет отбор, будет в сообществе администратором.
Всероссийский субботник пройдет 16 июня.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей