ВКонтакте разработали новые методы поддержки независимых авторов
Пресс-служба соцсети ВКонтакте анонсировала новинки для независимых авторов на специальном мероприятии для обладателей огня Прометея.
Среди упомянутых разработок особое внимание было уделено таким сервисам, как VK Talents. Это программа поддержки талантливых авторов в области музыки, дизайна, живописи, поэзии, прозы, науки, моды и других направлениях.
Она включает в себя приоритетный доступ к новым инструментам ВКонтакте, ежемесячные гранты на продвижение сообществ в соцсети, интеграцию в крупнейшие музыкальные фестивали и другие городские события. Запуск программы запланирован на осень этого года.
Привлекла внимание пользователей и СМИ новая система статистики, которая наглядно покажет авторам, как улучшить наполнение страницы или сообщества. Статистика в первую очередь продемонстрирует уникальность, виральность и качество контента, а также вовлеченность и лояльность аудитории.
Среди других возможностей представляют интересы «записи с огнем», а также платформа для связи рекламодателей с огненными авторами.
Подробнее о новых возможностях соцсети можно узнать непосредственно на ее собственной странице.