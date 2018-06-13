ВКонтакте разработали новые методы поддержки независимых авторов

Среди упомянутых разработок особое внимание было уделено таким сервисам, как VK Talents. Это программа поддержки талантливых авторов в области музыки, дизайна, живописи, поэзии, прозы, науки, моды и других направлениях.

Она включает в себя приоритетный доступ к новым инструментам ВКонтакте, ежемесячные гранты на продвижение сообществ в соцсети, интеграцию в крупнейшие музыкальные фестивали и другие городские события. Запуск программы запланирован на осень этого года.

Привлекла внимание пользователей и СМИ новая система статистики, которая наглядно покажет авторам, как улучшить наполнение страницы или сообщества. Статистика в первую очередь продемонстрирует уникальность, виральность и качество контента, а также вовлеченность и лояльность аудитории.

Среди других возможностей представляют интересы «записи с огнем», а также платформа для связи рекламодателей с огненными авторами.