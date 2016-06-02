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Кто прилетел на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе Башкирии
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Кто прилетел на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе Башкирии
Сегодня, 12:14ОбществоНаталья КузнецоваФото: Вконтакте
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