Кто прилетел на вертолетах на сабантуй в Баймакском районе Башкирии

В редакцию Медиакорсети поступило видео, на котором запечатлены три вертолета, пролетающие над местом проведения сабантуя в Баймакском районе. Его прислала одна из активисток общественной организации «Конгресс башкирского народа».

По словам общественницы Альфии Узянбаевой, на празднике в этот день присутствовали вице-премьер правительства Башкирии Илшат Тажитдинов, главы Баймакского и Абзелиловского районов Ильшат Ситдиков и Рим Сынгизов, а также мэр Сибая Халит Сулейманов. Присутствие этих vip-персон породило слухи о том, что это именно они прилетели на сабантуй на вертолетах. Многие участники сабантуя видели, как на поле приземлились три вертолета и, видимо, связали этот факт с присутствием чиновников на празднике.

Видео Видео: Альфия Узянбаева

Однако глава Баймакского района Башкирии Ильшат Ситдиков эту информацию опроверг.

- На одном вертолете прилетел крупный коммерсант из Оренбурга, он встречался с владельцем мясокомбината, который находится в нашем районе, по вопросу его продажи - пояснил Медиакорсети Ильшат Ситдиков. – На двух других прилетели гости из Татарстана, как я понял, из местной Федерации спорта. На празднике они посмотрели, как проходила игра «Алык», в которой жители нашего района в прошлом году победили на международных соревнованиях. Они приезжали, чтобы посмотреть наш опыт и, возможно, перенять его. Что касается башкирских чиновников, то все они приехали на праздник на машинах.

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