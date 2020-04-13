В Башкирии закупят 693 новых аппарата искусственной вентиляции легких

По словам руководителя региона, на прошлой неделе 17 новых аппаратов ИВЛ уже поступили в республику. Они уже переданы в больницы. Первая крупная партия в количестве 300 штук прибудет до 26 апреля, а остальные привезут до конца мая. Сейчас в республике всего 1290 аппаратов искусственной вентиляции легких, к началу лета их будет 1983.

— Таким образом, мы будем готовы к большому потоку пациентов с тяжелыми формами covid-19. Наши действия должны помочь избежать подобных сценариев, однако для запаса прочности мы исходим из худших вариантов развития событий. Но, даже, если бы не эта ситуация, износ аппаратов ИВЛ у нас в республике большой, покупать бы их всё равно пришлось. А теперь будет резерв, — написал Радий Хабиров.