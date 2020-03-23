Минздрав прокомментировал сообщения в некоторых СМИ о скупке аппаратов ИВЛ
23 марта, 16:26ОбществоФото: mil.ru
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В The Moscow Times написали, что богатые россияне массово скупают аппараты искусственной вентиляции легких, опасаясь коронавируса. В Минздраве считают, что такие покупки лишены смысла.
В главном медицинском ведомстве страны отмечают, что определить необходимость применения ИВЛ можно только в стационарных условиях, пишет rns.online. Кроме этого, помимо самого аппарата, при лечении тяжелых форм пневмонии, требуется дополнительное оборудование и технологии, применяемые в отделениях интенсивной терапии и реанимации.
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