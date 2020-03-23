Минздрав прокомментировал сообщения в некоторых СМИ о скупке аппаратов ИВЛ

В главном медицинском ведомстве страны отмечают, что определить необходимость применения ИВЛ можно только в стационарных условиях, пишет rns.online. Кроме этого, помимо самого аппарата, при лечении тяжелых форм пневмонии, требуется дополнительное оборудование и технологии, применяемые в отделениях интенсивной терапии и реанимации.