В Уфе требуется 3D-принтер для соединения масок для дайвинга с аппаратами ИВЛ

Предприниматели Адиль Юлдашев и Александр Улитин обратились через соцсети к широкой аудитории с просьбой помочь изготовить на 3D-принтере коннекторы для соединения масок для дайвинга с фильтрами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В таком виде полученное приспособление может помочь для спасения людей с острой дыхательной недостаточностью, которая может стать одним из осложнений коронавирусной инфекции.

— У кого есть 3D принтеры SLA и SLS? Объясню, для чего. Мы встретились с главным реаниматологом РБ и ПФО Золотухиным К. Н. Посмотрев коннектор, который разработал Александр, Константин Николаевич сразу же дал добро, ему очень понравилось. Обговорили необходимое количество для реанимационных бригад, в душе надеясь, что такого количества не понадобится. Но надо быть готовым уже сейчас, — сообщил на своей странице в Фейсбуке Адиль Юлдашев.

Он пояснил, что Александр Улитин готов бесплатно распечатать коннекторы к фильтрам ИВЛ, сеть спортивных магазинов «Чемпион», хозяином которой является Адиль Юлдашев, бесплатно же предоставит маски для подводного плавания, фильтры ИВЛ в больницах есть.

В соцсетях на это сообщение уже откликнулись немало людей, стремящиеся помочь предпринимателям решить задачу.

Кстати, если порыться в интернете, то можно найти сообщение, что в одной из больниц в Италии именно таким образом решили проблему с обеспечением пациентов аппаратами ИВЛ.

Напомним, пока, по последним данным в Башкирии выявлено десять человек, зараженных коронавирусом. Двое из них уже выздоровели и выписаны из больницы. Еще 106 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и ждут результатов анализов.

Попутно предприниматели начали сбор пожертвований на материалы для изготовления средств защиты для врачей при борьбе с COVID19.

Номер телефона для переводов Сбербанк: +79273333503 Матвеева Анастасия Александровна.

Номер телефона для переводов Альфа, Тиньков: +79273333523 Улитин Александр Владимирович.

Назначение платежа: «пожертвование на изготовление СИЗ для врачей».