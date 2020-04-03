Спрос на аппараты ИВЛ резко вырос во всем мире

Сейчас большинство стран мира испытывают нехватку этого вида медицинского оборудования.

Израиль закупает ИВЛ через подставные компании, открытые во многих странах, сообщают «Новые известия». При этом у властей государства нет никаких ограничений по бюджету. Они делают всё, чтобы защитить граждан от эпидемии коронавируса.

Увеличение спроса на аппараты ИВЛ привело к росту цен на них. Однако приобрести их достаточно сложно, даже имея деньги. Выяснилось, что датчики и мониторы для аппаратов ИВЛ стали практически монопольными товарами. Например, это касается американских комплектующих. Отмечается, что стоимость аппаратов ИВЛ стала больше в 2–3 раза, а стоимость комплектующих — в 20–40 раз. Однако на рынке все равно обнаруживается их острый дефицит.

Ещё одна проблема состоит в том, что починить аппарат или заменить в нём детали практически невозможно. Это происходит из-за того, что производители из США моментально переориентировались на местный рынок и рынки Израиля, а также других дружественных государств. Теперь это оборудование стало настоящим стратегическим оружием.

К тому же участились случаи мошенничества, связанные со сделками по аппаратам ИВЛ. Так, некие лица обещают произвести поставки по прежним ценам, а после получения предоплаты просто исчезают.