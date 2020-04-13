В Башкирии депутаты отменили штраф за нарушение тишины на время коронавируса

В Курултае Башкирии приняли поправки в закон, который регулирует ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.

После поправок лиц, которые осуществляют доставку продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий в магазины, аптеки, медучреждения, штрафовать в период самоизоляции за нарушение покоя в ночное время не будут.