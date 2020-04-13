В Башкирии депутаты отменили штраф за нарушение тишины на время коронавируса
13 апреля, 13:15ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Отмена штрафа касается лиц, которые доставляют продукты, товары первой необходимости, лекарства и медизделия.
В Курултае Башкирии приняли поправки в закон, который регулирует ответственность за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.
После поправок лиц, которые осуществляют доставку продуктов, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий в магазины, аптеки, медучреждения, штрафовать в период самоизоляции за нарушение покоя в ночное время не будут.
Председатель башкирского парламента Контстантин Толкачев отметил, что ответственность сняли на период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Это нужно, по его словам, чтобы не создавать преграду действия организаций, от которых зависит жизнеобеспечение граждан.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей