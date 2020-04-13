В Башкирии за сутки снова увеличилось количество заболевших коронавирусом
13 апреля, 13:07ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Статистика предоставлена официальным порталом стопкоронавирус.рф.
Сообщается, что в регионе за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 23 человека. Количество госпитализированных с подозрением пока что неизвестно.
В общем сложности в республике к текущему моменту зарегистрировано 107 инфицированных коронавирусом. Напомним, 12 апреля, по данным минздрава республики, в Башкирии было 84 больных.
На территории России количество заболевших увеличилось на 2558 человек, всего зарегистрировано 18 328 случаев в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 470.
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