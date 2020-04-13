В Башкирии семьи с детьми до трех лет из-за коронавируса получат выплаты

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, в республике семьи, у которых есть право на материнский капитал, в период с апреля по июнь могут получить ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Материальная поддержка положена всем семьям, которые получили право на материнский капитал до 1 июня текущего года, даже, если эти деньги уже израсходованы.

«Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи», – отмечается в сообщении фонда.

Председатель правления ПФР Максим Топилин сообщил, что в настоящий момент на средства имеют право около 2,3 млн семей, в распоряжении которых есть почти шесть месяцев для обращения за средствами.