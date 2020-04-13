Министр здравоохранения Башкирии обратился с заявлением к медикам

Глава ведомства прежде всего отметил, что сегодня врачи уже не обслуживающий персонал, что на медиков сегодня смотрят с надеждой.

Прежде всего он попросил тех, кто сейчас на передовой, быть мужественными и демонстрировать дальше стойкость и профессионализм. Тех, кто продолжает лечить незараженных пациентов, он попросил быть готовыми, отрабатывать навыки и учиться у коллег. Не забыл он и про тех, кто находится в резерве на изоляции. «Зная печальный опыт других стран, ни в коем случае нельзя оказывать помощь пациентам, если нет уверенности в том, что вы не носитель КОВИД-19», – напомнил Максим Забелин.⠀

Особое внимание в своей речи он уделил тем коллективам больниц, где «есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий».