Министр здравоохранения Башкирии обратился с заявлением к медикам
Максим Забелин попросил работников здравоохранения сохранять мужество и не забывать, какую профессию они выбрали.
Глава ведомства прежде всего отметил, что сегодня врачи уже не обслуживающий персонал, что на медиков сегодня смотрят с надеждой.
Прежде всего он попросил тех, кто сейчас на передовой, быть мужественными и демонстрировать дальше стойкость и профессионализм. Тех, кто продолжает лечить незараженных пациентов, он попросил быть готовыми, отрабатывать навыки и учиться у коллег. Не забыл он и про тех, кто находится в резерве на изоляции. «Зная печальный опыт других стран, ни в коем случае нельзя оказывать помощь пациентам, если нет уверенности в том, что вы не носитель КОВИД-19», – напомнил Максим Забелин.⠀
Особое внимание в своей речи он уделил тем коллективам больниц, где «есть страх и неуверенность, хочется найти виновных и оказаться вдали от эпицентра действий».
«Я хочу провести параллель с военными медиками. Военнослужащий, выполняющий боевую задачу по приказу - не пишет жалоб, не ходит на собрания с требованием отменить приказ или выплатить командировочные досрочно, не оспаривает решения командиров, не выкладывает рыдания в соцсети с просьбой спасти и не поддаются панике.⠀Так сражения нам не выиграть!⠀Так вот, прошу вас не забывать какую профессию мы выбрали», – рассказал глава регионального минздрава.