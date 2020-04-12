Минздрав Башкирии сообщил, где и в каком состоянии находятся зараженные коронавирусом
Оперативные данные на 12 апреля предоставили на ежедневном брифинге.
На сегодняшний день в республике зафиксировано 84 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки, по данным Минздрава, прибавилось 18 заболевших. На брифинге, посвященном вопросам распространения вируса рассказали, где и в каком состоянии находятся заболевшие.
Из числа заболевших 62 человека госпитализированы:
- Республиканской клинической инфекционной больнице – 31 пациент (все средней тяжести);
- РКБ им.Куватова – 11 (ср.тяж);
- ГКБ Демского района – 6 (5 ср.тяж, 1 тяж);
- Дюртюлинская ЦРБ – 1 (ср.тяж);
- ЦГБ г.Кумертау – 1 (ср.тяж);
- ЦГБ г.Сибай – 1(ср.тяж);
- Исянгуловская ЦРБ – 1 (ср.тяж);
- Белебеевская ЦРБ – 4 (ср.тяж);
- ГБ г.Октябрьский – 1 (ср.тяж);
- Бирская ЦРБ – 3 (ср.тяж);
- РКИБ г.Стерлитамак – 2 (ср.тяж);
Всего с выздоровлением выписано 7 человек. Умерло два пациента. Причина смерти одного из них, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19. На амбулаторном лечении - 13 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 236 человек, из них 11 несовершеннолетних.
За прошедшие сутки с подозрением на КОВИД-19 взято на учет – 18 человек, снято с учета – 0 человек.
- В Республиканской клинической инфекционной больнице – 115 человек;
- ГКБ Демского района – 60 человек;
- РКБ им Куватова – 16;
- РКПБ – 1;
- БСМП – 1;
- ГКБ №8 – 1;
- Белорецкая больница – 5;
- ГБ № 1 Октябрьский – 4;
- РКИБ г.Стерлитамак – 23;
- ЦГБ Нефтекамск – 1;
- Исянгуловская ЦРБ – 1;
- Благовещенская ЦРБ – 1;
- ЦГБ Сибай – 1;
- Бирская ЦРБ – 3;
- Баймакская ЦРБ – 1;
- Дюртюлинская ЦРБ – 1.