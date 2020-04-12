Минздрав Башкирии сообщил, где и в каком состоянии находятся зараженные коронавирусом

На сегодняшний день в республике зафиксировано 84 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. За сутки, по данным Минздрава, прибавилось 18 заболевших. На брифинге, посвященном вопросам распространения вируса рассказали, где и в каком состоянии находятся заболевшие.

Всего с выздоровлением выписано 7 человек. Умерло два пациента. Причина смерти одного из них, по данным патологоанатомического заключения, установлена как COVID-19. На амбулаторном лечении - 13 человек без признаков заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 236 человек, из них 11 несовершеннолетних.