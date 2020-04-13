Минздрав Башкирии уточнил количество заболевших в РКБ

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин озвучил официальную версию ведомства о количестве заболевших в Республиканской клинической больнице.

Министр отметил, что по состоянию на 13 апреля в больнице находятся 604 пациента и 615 сотрудников. Он отметил, что число инфицированных в РКБ составило 40 человек. Из них 28 – это пациенты больницы, и 12 человек – врачи больницы.

Напомним, что ранее главный врач Республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова заявляла, что не намерена скрывать инфоормацию и отчитывалась, что в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов.

С пневмониями, по ее данным, находятся 130 пациентов, 6 из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента). Эльза Сыртланова также сообщила, что в стенах больницы в условиях карантина работают порядка 700 медицинских работников и столько же пациентов.