В Уфе в качестве эксперимента на три дня перекроют мост на Заки Валиди

— Для того, чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник. И после того, как мы завершим эксперимент и утвердим решение у Главы Республики, будет принято окончательное решение - закрывать весь мост на срок ремонта или нет, сообщил Андрей Назаров.