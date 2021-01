В Уфе в качестве эксперимента на три дня перекроют мост на Заки Валиди

Накануне, 12 января, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров побывал на месте реконструкции путепровода. Он отметил, что для сокращения сроков работ, возможно, придется перекрыть мост, на котором сейчас реконструкция проходит по полосам.

— Для того, чтобы понять, насколько это вообще возможно, решили в тестовом режиме закрыть движение по мосту на субботу, воскресенье и понедельник. И после того, как мы завершим эксперимент и утвердим решение у Главы Республики, будет принято окончательное решение - закрывать весь мост на срок ремонта или нет, сообщил Андрей Назаров. Также премьер-министр выделил три «болевые» точки. Первые две – заезды с улицы Заки Валиди на Салават Юлаева. В ближайшее время для улучшения дорожной ситуации там установят дорожные знаки «движение по полосам». Еще один проблемный участок – остановка Школьная. Власти республики планируют попробовать перенести остановку, чтобы избежать крупных заторов.

