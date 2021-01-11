Пробки девять баллов: в Уфе из-за закрытия путепровода ограничено движение

Пробки девять баллов: в Уфе из-за закрытия путепровода ограничено движение

Вчера, 08:50ГородАнна КононоваPhoto: Яндекс.Карты
В столице Башкирии в первый рабочий день 2021 года зарегистрированы пробки в девять баллов. Особенно затруднено движение автомобилей на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева в связи со строительством нового путепровода.

По данным сервиса Яндекс, пробки зафиксированы и на улице Октябрьской революции в обе стороны от Монумента дружбы. Кроме того, затруднено движение на Демском шоссе в сторону центра города, а также по дороге от ТРЦ «Мега» и на мосту через реку Белая.

Сложная ситуация на дороге по улице Заки Валиди на линии, выходящей на Бельский мост. С утра «стоит» улица Менделеева от улицы Сочинской до трамвайных путей.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий в Уфе усилена работа снегоуборочных машин. Вчера на территории столицы Башкирии действовало ограничение на въезд грузового транспорта. Также отметим, что в Уфе 8 января закрыли путепровод на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, что вызвало недовольство в обществе. Теперь за развязкой можно следить в режиме онлайн.

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