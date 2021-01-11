Пробки девять баллов: в Уфе из-за закрытия путепровода ограничено движение

По данным сервиса Яндекс, пробки зафиксированы и на улице Октябрьской революции в обе стороны от Монумента дружбы. Кроме того, затруднено движение на Демском шоссе в сторону центра города, а также по дороге от ТРЦ «Мега» и на мосту через реку Белая.