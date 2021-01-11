Хабиров раскритиковал мэрию Уфы и Минтранс за подготовку к строительству путепровода

Хабиров раскритиковал мэрию Уфы и Минтранс за подготовку к строительству путепровода

Вчера, 10:21ГородАнна КононоваPhoto: Администрация Уфы
На сегодняшнем оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров поднял проблемный вопрос по поводу закрытия развязки улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Он также оценил работу ведомств по информированию населения.

Радий Хабиров отметил, что поступает достаточно много обращений из-за строительства развязки через Бельский мост. Он также обратил внимание на то, что администрация Уфы и министерство транспорта Башкирии попытались проинформировать жителей столицы, однако глава республики оценил их работу на «двойку», так как людям приходилось самим искать выходы. Кроме того, он возмутился закрытием дороги до 11 января.

Зачем начинать работы до 11 января в пиковый момент, когда все возвращаются? Что выиграли? сказал глава Башкирии.

Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации и рассмотреть улучшение дорожной ситуации на развязке. Он также рассматривает возможность изменения работы школ.

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