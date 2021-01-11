Хабиров раскритиковал мэрию Уфы и Минтранс за подготовку к строительству путепровода

Радий Хабиров отметил, что поступает достаточно много обращений из-за строительства развязки через Бельский мост. Он также обратил внимание на то, что администрация Уфы и министерство транспорта Башкирии попытались проинформировать жителей столицы, однако глава республики оценил их работу на «двойку», так как людям приходилось самим искать выходы. Кроме того, он возмутился закрытием дороги до 11 января.