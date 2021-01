Мэрия Уфы опубликовала три схемы объезда путепровода на проспекте Салават Юлаева

Чиновники администрации Уфы предупредили о предстоящих пробках.

Сегодня, 8 января, закрывается путепровод на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Это событие вызвало широкий резонанс и активное недовольство в соцсетях. Тем временем мэрия башкирской столицы опубликовалауже целых три схемы объезда закрытой транспортной развязки, предназначенные для общественного транспорта. Ознакомиться с ними можно на сайте мэрии. По уточненным данным, эта проблема коснется 17 городских автобусных маршрутов. Помимо этого, на проспекте Салават Юлаева должны заработать два регулируемых светофорами перекрестка. Городские чиновники предупредили, что эти изменения повлекут увеличение времени при преодолении данного участка. Напомним, развязка будет закрыта для проезда до конца ноября.

