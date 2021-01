В Башкирии за минувшие сутки 167 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 21 235 пациентов, сообщили в Минздраве республики.

Выздоровели за прошедший день 149 пациентов. Всего вылечились от коронавируса 16 001 человек. Также сообщается о двух умерших от коронавируса пациентах. За все время с начала пандемии жертвами коронавируса 161 человек.

