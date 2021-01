В Пермском крае наличие коронавирусной инфекции в организме подтверждено еще у 287 человек.

Как сообщает properm.ru, таким образом, с начала пандемии число заразившихся в регионе превысило 34 тысячи человек. Из выявленных новых больных 56 человек помещены в медучреждения, 231 человек лечится дома амбулаторно. Из них 127 - мужчины, 160 — женщины. Больше всего заболевших в возрасте от 50 до 64 лет — 100 человек. Меньше всего - от 15 до 29 лет. Таковых 21 человек. В течение последних суток в регионе зарегистрировано еще 23 летальных случаев, прямо или косвенно связанных с коронавирусом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter