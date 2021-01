Коронавирус можно будет выявлять по голосу

Над этим работают ученые из лаборатории искусственного интеллекта “Сбера”. Они сообщили о создании алгоритма, благодаря которому можно будет диагностировать коронавирусную инфекцию по дыханию, кашлю и голосу.

Вероятность заболевания по данным показателям может быть обнаружена в течение одной минуты, сообщает ФедералПресс. Диагостика основана на симптоматике и результатах трех звуковых моделей. Алгоритм преобразует данные показатели в спектограмму, которая позволяет анализировать энергию звука на разных частотах. После этого данные обрабатывает глубокая сверточная нейронная сеть. Для обучения сети ученые использовали более тысячи записи дыхания больных коронавирусом. В перспективе - создание приложения, которым смогут пользоваться все желающие на своем смартфоне.

